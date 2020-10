Fiori e lacrime per il piccolo Gerfi «Lo accompagneremo in Romania»

«Con Gerfi sono morto anche io e non so come farò senza di lui». Poche parole, quelle dette con la voce rotta dalla commozione dal fratello di Gerfi Mihai, il bambino romeno di 10 anni deceduto lunedì pomeriggio a Treviglio, nello scontro tra l’auto guidata dalla mamma e un altro veicolo. Ieri mattina alle 9,30 il papà Claudiu, l’altro figlio e diversi parenti si sono ritrovati al cimitero trevigliese dove nella camera mortuaria si trova la salma di Gerfi, in attesa che venga rimpatriata. In un clima di grande commozione una quindicina di familiari del bambino hanno fatto visita al loro caro nell’obitorio, davanti al quale è stato poi lasciato un cero acceso. «Accompagneremo Gerfi a Cerat, la nostra città d’origine – ha fatto sapere il fratello maggiore –, per il funerale e la sepoltura».