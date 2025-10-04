Flotilla, 26 italiani hanno lasciato Israele. Altri 15 in attesa dell’espulsione giudiziaria

«Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall’aeroporto di Eilat». Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana - aggiunge -. Ho nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti».

Un aereo charter è decollato da Israele per Istanbul intorno alle 13, poi dalla Turchia partirà per l’Italia.

«La buona notizia è che sono in partenza i primi 26 passeggeri italiani della Flotilla. Stanno andando all’aeroporto di Eilat da dove partiranno con un volo diretti in Turchia». Gli altri 15 invece «rimarranno ancora 2-3 giorni in Israele perché non hanno voluto firmare la liberatoria» e sono quindi in attesa dell’espulsione coatta» ha ripetuto il ministro a margine di una iniziativa di Forza Italia. Gli attivisti italiani della Flotilla «stanno tutti bene, venerdì c’è stata la visita consolare e abbiamo chiesto anche stamattina alle autorità israeliane di rispettare tutti i diritti degli italiani che sono lì, che sono in stato di fermo, ne rimangono 15 e quindi ci siamo preoccupati che potessero essere trattati nel modo migliore possibile».

Gli attivisti sono in uno stato di fermo «quindi di limitazione della libertà, però è importante che ci sia anche un trattamento individuale non violento e ripeto siano rispettati tutti i loro diritti. Quindi gli abbiamo chiesto di migliorare ancora le condizioni. Speriamo di farli rientrare in Italia il prima possibile - ha detto ancora Tajani -. Ripeto, 26 sono in partenza, speriamo che questa vicenda si chiuda in maniera positiva».

Esposto in Procura contro sequestro attivisti