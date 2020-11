Foresto, allevatore muore nel sonno Lo trova la mamma, aveva 36 anni

Era il ritratto della forza e dell’altruismo, della generosità e della voglia di lavorare, ma Emanuel Pievani è stato tradito da quel suo fisico che lo aveva reso il «gigante buono» di Foresto Sparso: a 36 anni, è morto nella notte tra martedì e ieri dormendo nel letto della sua abitazione dove viveva con i genitori. È stata proprio la mamma ieri mattina a fare la tragica scoperta: Emanuel, sempre impegnato nell’azienda agricola di famiglia, non si era svegliato come al solito per raggiungere la stalla e iniziare a lavorare per gli animali; quando la mamma Antonia si è avvicinata al suo letto ha capito subito che qualcosa di brutto era accaduto. Emanuel non rispondeva più, Emanuel non c’era più. Inutili i tentativi di rianimarlo: la notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro di Foresto Sparso e di tutto il basso Sebino, gettando la sua comunità e l’ampia cerchia dei suoi amici nello sconforto.