Francia, Gran Bretagna e isole greche: le misure anti Covid da rispettare per chi viaggia

La variante Delta è pronta a rovinare le vacanze dei turisti europei, in un’estate all’insegna di una nuova ondata di contagi e di nuove restrizioni per frenare l’avanzata delle infezioni, che mettono a forte rischio la stagione, vitale per l’economia di molti Paesi. E dopo la Catalogna , a reintrodurre il coprifuoco di fronte alla preoccupante impennata di casi è l’ isola greca di Mykonos , gettonatissima destinazione turistica e meta del divertimento.

La Francia e la Gran Bretagna