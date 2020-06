Frane, 8 famiglie isolate e sfollate I nubifragi fanno paura nelle valli

Quattro sono bloccate a Capizzone e Val Brembilla: qui anche un’abitazione evacuata. A Berbenno ordinanza di sgombero per 10 case: tre sono abitate, in 7 da parenti o in albergo.

In comune di Val Brembilla tre famiglie sono isolate e una quarta per precauzione è stata fatta allontanare da casa a causa di una frana scesa in via Garateno , in località Cadelfoglia , mentre sempre a causa di una frana la strada provinciale 32 che sale verso Laxolo è stata chiusa poco prima dell’azienda Arditi e lo rimarrà almeno fino alle 12 di lunedì 8 giugno, quando la Provincia farà un sopralluogo per decidere il da farsi.

