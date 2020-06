Un albero caduto in Bergamasca, sulla Circonvallazione Paltriniano (Foto by Bedolis)

Ancora maltempo, frana a Capizzone

Allagamenti, ad Ardesio masso in strada Ancora pioggia violenta e grandinate sulla Bergamasca. Il maltempo continua a colpire il nostro territorio.

Nel pomeriggio di domenica 7 maggio un masso è caduto sulla strada ad Ardesio e numerosi sono gli allagamenti segnalati in Valle Brembana e Valle Imagna con numerosi interventi dei Vigili del fuoco. Violenti acquazzoni anche in città, nel pomeriggio dopo le 17: anche qui allagamenti e alberi caduti in strada come quello sulla Circonvallazione Paltriniano.

Una frana si segnala a Capizzone, con una famiglia isolata.

La frana a Capizzone

Il maltempo sta colpendo il Nord Italia e in particolare la Lombardia. Il settore occidentale, come le province di Varese e Come, sono state le più colpite in termini pluviometrici, con valori anche eccezionali, come i centotrenta millimetri caduti in una località del Lago Maggiore. Sulla nostra provincia la fascia delle Prealpi ha avuto episodi con almeno ottanta millimetri (metà pomeriggio) e la pianura meno di dieci.

Rovesci e temporali sono previsti anche per lunedì e tutta la prima parte della settimana sarà all’insegna del maltempo.

