Funghi, in 34 paesi si paga per raccoglierli Ecco i Comuni con il «ticket del porcino»

C’è il ticket anche per raccogliere funghi. In alcuni paesi la raccolta è libera, in altri si paga: per la precisione in 34 Comuni. Quanto, dipende dalla zona. Nelle tre Comunità montane bergamasche sono in vigore regolamenti differenti, con importi che variano da zona a zona. Dunque, per raccogliere funghi in 26 dei 37 Comuni della Val Brembana si paga 10 euro al giorno, 20 alla settimana, 40 al mese o 60 tutto l’anno. E i Comuni che applicano il ticket sono: Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Mezzoldo, Moio de Calvi, Olmo al brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Sabta Brigida, Valleve, Valnegra, Valtorta, Cornalba, Costa Serina, Dossena, Lenna, Oltre il colle, Piazza Brembana, Serina e Taleggio. Negli altri, ricerca libera, senza mettere mano al portafoglio.