Gandino, maltrattarono anziani Madre e figlia condannate a 9 anni

Sentenza le donne accusate d’aver sfruttato due pensionati accolti in casa.

Cinque anni di reclusione per la figlia, quattro anni e otto mesi invece per la madre, con assoluzione dall’accusa di circonvenzione di incapace e violenza privata: in tutto nove anni. Questa ieri mattina la sentenza emessa con rito abbreviato – quello che, celebrato allo stato degli atti, garantisce lo sconto di un terzo sulla pena finale – dal giudice dell’udienza preliminare Massimiliano Magliacani nei confronti rispettivamente di Jenny Franchina, 29 anni di Gandino, e di sua madre Roberta Volante, 51 anni.