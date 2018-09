Ghiacciaio del Gleno verso l’estinzione Sciolti altri due metri nell’ultimo anno

Si scioglie goccia dopo goccia, inesorabilmente. Il ghiacciaio del Gleno, l’ultimo perenne rimasto sul versante bergamasco delle Orobie, è calato di circa due metri negli ultimi dodici mesi. Per un ghiacciaio è una diminuzione davvero impressionante. E pensare che meno di un secolo fa il suo fronte si trovava centinaia di metri più a valle rispetto ad oggi, come testimoniano i depositi morenici rimasti in loco dopo la sua ritirata e le misurazioni storiche, di cui si trova traccia già dai primi anni del 1900.