Giornali e caffè al bar, Valbondione ritrova i «servizi» perduti

Due novità importanti per Valbondione: ieri ha riaperto un bar e un negozio di generi alimentari è diventato, da alcuni giorni il distributore ufficiale de L’Eco di Bergamo e di altre testate giornalistiche. Il bar, in precedenza gestito da Roberto Rodigari, e l’edicola prima gestita da Romina Riccardi, avevano cessato l’attività due anni orsono. La chiusura aveva rappresentato un impoverimento per il paese, che basa soprattutto sull’offerta turistica, estiva e invernale, buona parte della sua economia. Valbondione, così come Gromo, ha perso negli ultimi tempi preziosi servizi.