Giorno della Memoria, in città 6 nuove pietre d’inciampo

Mattinata intensa quella di giovedì 27 gennaio, nonostante le temperature rigide, in diversi luoghi della città per la celebrazione delle iniziative volute dall’Amministrazione comunale in occasione del Giorno della Memoria, la giornata che commemora le vittime della Shoah e delle atrocità dei campi di sterminio. Oltre alle cerimonie istituzionali - avvenute nel parco delle Rimembranze e alla chiesetta di Sant’Eufemia alla Rocca di Bergamo, alla stazione ferroviaria di piazzale Marconi e nei giardini di Palazzo Frizzoni, l’Amministrazione comunale, - e alle tante iniziative culturali, il Comune di Bergamo ha proseguito la propria partecipazione al progetto internazionale delle Pietre d’inciampo (Stolpersteine), con la posa di sei pietre (una settima, quella dedicata a Pilade Sonnino, sarà posata a breve, nelle prossime settimane) , cariche della memoria di altrettante vite e cinque nuclei familiari. La prima pietra d’inciampo, donata dal Comitato di Milano e dedicata ad Alessandro Zappata, ha sancito il 27 gennaio 2021 l’ingresso di Bergamo nel circuito europeo della Memoria. Teresa Savio, Giuseppe Stella, Aldo Ghezzi, Roberto Bruni, Ilda e Bella Marianna Sonnino sono i nomi commemorati questa mattina dalle pietre d’inciampo posate nell’ambito delle iniziative pensate per il Giorno della Memoria 2022.

Un momento della Giornata della Memoria: la cerimonia istituzionale alla stazione ferroviaria

(Foto by Bedolis)