Gite in montagna? Sosta a pagamento. Ticket da 2 a 5 euro, ecco le regole e i costi

Con l’inizio della stagione estiva e l’apertura graduale dei rifugi in quota, si rende necessario mettere un po’ di ordine sulle varie disposizioni comunali in tema di parcheggi auto. L’ultimo Comune, in ordine di tempo, a introdurne la regolamentazione con il «Gratta e sosta» è stato Vilminore . Nel paese scalvino prenderà il via il prossimo 1° luglio, sarà attivo fino al 30 settembre interessando anche i parcheggi delle varie frazioni (Nona, Bueggio e San Carlo). La disposizione avrà validità anche per la località Pianezza, nei giorni in cui non è previsto il servizio di bus navetta. Le prime due ore e mezza di sosta saranno gratuite, previa esposizione del disco orario. Residenti, proprietari di seconde case, dipendenti e strutture ricettive beneficeranno invece di un pass gratuito. Il tagliando avrà un costo giornaliero di 5 euro e sarà acquistabile online, presso tutte le attività commerciali convenzionate oppure all’Infopoint Val di Scalve.