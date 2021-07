Giugno anomalo senza temporali: la neve ci salva dalla siccità

In montagna le precipitazioni sono state un terzo rispetto alla media. Ma lo scioglimento è ancora in corso.

Giugno si è appena congedato dalla scena meteorologica con alcune anomalie che richiedono una riflessione in termini pluviometrici, cioè sulla quantità di precipitazione mensile accumulata. Si tratta di un mese che riveste un’importanza strategica per comprendere le dinamiche atmosferiche che accompagnano l’estate. Come sappiamo, infatti, giugno è il periodo del debutto estivo, quello che, in pratica, fa da spartiacque tra la primavera e la stagione calda . Ed è proprio in questo frangente che il flusso perturbato atlantico, cioè una sorta di «nastro ondulato» con direzione Ovest-Est, si ritira a latitudini più settentrionali lasciando il posto agli anticicloni estivi che, normalmente, garantiscono tempo stabile soleggiato sull’intera penisola italiana.

Fatta la premessa, è curioso allora chiedersi quali sono state le anomalie più evidenti del mese passato, cioè quali parametri atmosferici non hanno rispettato le medie degli anni passati.