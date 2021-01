Giustizia, lo schiaffo Covid: a nudo carenze e arretrati

«L’elemento simbolico che accompagnerà sempre la memoria di quanto accaduto è legato al nostro territorio, ed è quella dei 70 mezzi militari che portavano via le salme dei morti Covid a Bergamo». Il presidente della Corte d’appello di Brescia Claudio Castelli apre il suo discorso di apertura dell’anno giudiziario del distretto con l’immagine del lugubre corteo capace di far capire al mondo che cosa stava accadendo da noi in quei mesi. Perché è necessario che si comprenda da subito come il virus abbia condizionato pesantemente anche la giustizia: «Abbiamo dovuto inventarci rigorose cautele sanitarie, valorizzare gli accessi e il lavoro da remoto». Il presidente parla dal tribunale di Brescia, con magistrati, avvocati e autorità di Bergamo, Mantova e Cremona che, per la prima volta nella storia di questa cerimonia, assistono non in presenza ma in collegamento tv nelle aule di corte d’assise delle rispettive città. Per dire quanto il virus sia riuscito a scombussolare anche un rito che sembrava pietrificato dal tempo, tra i meccanismi rimasti più uguali a se stessi di una giustizia che fatica a mettersi al passo coi tempi.