Gli auguri degli sposi volano da Burglen in Val Brembilla

Quasi 400 chilometri via aria dal Lago di Costanza, in Svizzera, fino alla bergamasca, precisamente da Burglen a Val Brembilla. È il viaggio compiuto in meno di 24 ore da un palloncino nuziale, lanciato in cielo da una coppia di sposi e ritrovato nella frazione di Camorone il 14 agosto. Il palloncino color verde smeraldo con legata una cartolina come ricordo di un matrimonio celebrato a Burglen, una cittadina di 3.700 abitanti nel Cantone Turgovia, nel nord-est della Svizzera, è stato trasportato dal vento fino a Val Brembilla, nella frazione di Camorone. A trovarlo, nella mattina di domenica alcuni passanti nella zona verso la chiesetta di San Gaetano. «Abbiamo notato una “macchia” verde sul prato vicino alla strada– raccontano i camminatori – e abbiamo pensato a un sacchetto della spazzatura gettato via, ma da vicino, la sorpresa».