Gli spararono a Monza Arrestato con altri tre

Quattro ordinanze in carcere nell’ambito delle indagini sull’agguato in cui rimase ferito da un colpo di pistola un 35enne.

Quattro ordinanze di custodia in carcere e altrettante perquisizioni sono state eseguite all’alba di mercoledì 7 ottobre nell’ambito dell’inchiesta della procura di Monza sul ferimento, il 18 giugno scorso, di M. P., 35 anni, di Bergamo, noto alle forze dell’ordine nell’ambito dello spaccio, colpito alla schiena da un proiettile a Monza in quello che aveva definito un tentativo di rapina. Versione che non aveva convinto gli inquirenti e che poi sarebbe stata superata dallo sviluppo delle indagini.

M. P. (condannato a 2 anni e 8 mesi in primo grado nell’inchiesta «Mai una gioia» sul presunto giro di spaccio di droga tra ultrà e movida) è tra gli arrestati di ieri insieme ad A. L., pregiudicato di 69 anni di Bergamo, il cui nome è noto per essere stato collegato al sequestro di Mirko Panattoni nel 1973, una pista che fu battuta dagli investigatori ma che non portò a nulla. Altre due persone sono finite in carcere tra Bergamo e Lecco, i dettagli saranno resi noti questa mattina (giovedì 9 ottobre) nel corso di una conferenza stampa in questura a Monza. Da quello che è trapelato finora, le indagini della squadra Mobile di Monza sono partite dal ferimento di M. P., colpito alla schiena da un colpo di pistola alle dieci di sera all’ingresso di un ristorante in via Fiumelatte, a Monza. Ai soccorritori aveva detto «mi hanno sparato, volevano rapinarmi» prima di essere portato all’ospedale San Gerardo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva prima di essere dimesso. Il racconto non aveva convinto gli inquirenti, che sospettavano ci fosse altro dietro l’agguato, forse uno sgarro maturato nell’ambito dello spaccio.