Grandi esperti di montagna: da maggio 8 vittime in quota

La tragedia sul Pizzo Badile, che ha portato via Matteo Cornago, venticinquenne di Sorisole, e Giovanni Allevi, 48 anni, di Villa di Serio, è purtroppo soltanto l’ultimo episodio di un’estate che è stata drammatica per la Bergamasca sul fronte degli incidenti in montagna.

E in molti dei casi precedenti, così come per Cornago e Allevi, a perdere purtroppo la vita sono stati alpinisti esperti e preparati, rimasti vittime di fatalità.