Grassobbio, demolito dopo oltre 30 anni il ponte sull’autostrada mai aperto

La notte di Santa Lucia Grassobbio ha ricevuto in «dono» la demolizione del ponte che attraversa l’autostrada A4 nel tratto tra Bergamo e Seriate. Giù, dopo oltre 30 anni di non onorato servizio perché mai entrato in funzione. E l’operazione, di notte, con il cupo tremore dei martelli pneumatici in piena azione, e tanta polvere, ha svegliato di soprassalto mezzo paese, allarmato dal rumore. Preoccupato anche il sindaco Manuel Bentoglio che ai primi rumori segnalati alle ore 23.24 da un cittadino, si è precipitato sul posto per verificare quanto avveniva.