Green pass, test e isolamento: tutte le regole per i viaggi

Le norme per viaggiare in Italia sono regolate da una serie di ordinanze del ministero della Salute, mentre per andare dal nostro Paese all’estero le misure in vigore sono quelle applicate dai singoli Stati indicate sul sito «Viaggiare sicuri» della Farnesina. Per chi proviene dai Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen, oltre che dalla Gran Bretagna e da Israele, non è più prevista la quarantena. Per entrare nel nostro Paese bisognerà avere un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Chi non presenta l’esito del tampone dovrà effettuare una quarantena di dieci giorni e un tampone al termine dell’isolamento. Per chi proviene da Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Ruanda, Singapore, Thailandia, Giappone, Canada e Usa è necessario mostrare l’esito di un test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti, comunicare il proprio ingresso in Italia ed effettuare una quarantena di dieci giorni, al termine della quale ci si dovrà sottoporre a un nuovo tampone.