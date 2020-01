Guida senza la patente, è la quarta volta Bloccato dopo folle fuga contromano

Non ha mai conseguito la patente di guida. Tuttavia è stato pizzicato al volante di un’auto per ben quattro volte negli ultimi quattro anni. L’ultima volta martedì pomeriggio a Ponte San Pietro, dove l’automobilista – G. M., un trentaseienne siciliano residente in paese, già noto alle forze dell’ordine per una sfilza di reati – si è dato alla fuga quando la pattuglia della polizia locale gli ha intimato l’alt, scappando a folle velocità, e contromano, per diversi chilometri, fino a venire bloccato dagli agenti dopo un ulteriore tentativo di proseguire la fuga a piedi assieme al passeggero, un cittadino marocchino.