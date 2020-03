Ha raccontato la città con le foto Romano, si è spento a 82 anni Biglioli

È morto a Romano, nella notte tra lunedì e martedì 17 marzo, Angelo Biglioli. Aveva 82 anni ed era ricoverato a Brescia per il Covid-19. Sei giorni fa era scomparsa la moglie Giuseppina. Biglioli è stato lo storico fotografo per decenni della città della Bassa, non solo per il negozio che ha gestito per tanti anni, ma perché ha immortalato tante cerimonie e manifestazioni che si sono tenute a Romano.

Le pellicole delle sue macchine fotografiche hanno immortalato battesimi, cresime, funerali, matrimoni, feste e cerimonie civili, processioni e ricorrenze religiose, episodi anche tragici di cronaca nera che sono avvenuti a Romano. Migliaia di foto che hanno documentato la città nei suoi momenti festosi, quotidiani e anche dolorosi. La famiglia di Angelo Biglioli per diversi anni ha abitato vicino alla casa del prevosto, in vicolo Chiuso, poi il trasferimento nell’edificio addossato alla chiesa della Madonna della Fontana, in via Marconi.