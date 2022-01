I contagi fermano i trasporti nelle valli. cancellate 8 linee: disagi e proteste

Otto linee di trasporto pubblico sospese la domenica, nelle valli e per il Sebino. Motivo? Autisti in quarantena per il Covid o malati, circa il 15-20% dei 250 dipendenti in servizio.

Così ieri si sono avuti i primi disagi e alcune proteste: in Valle Brembana, per esempio, dove un gruppo di turisti, non sapendo della sospensione della linea, è rimasto a piedi a San Pellegrino. E ha dovuto noleggiare un minibus per arrivare in città.