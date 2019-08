I dati sul reddito di cittadinanza Ecco la mappa della Bergamasca

Nella Bergamasca è già emersa «una città di poveri grande quanto Calcinate». Così il sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali Claudio Cominardi (Movimento 5 Stelle), bresciano di Palazzolo, ha commentato i dati delle domande accolte per il reddito di cittadinanza nella Bergamasca. In Lombardia la provincia di Bergamo è quarta per numero di beneficiari (6.023) dopo Milano (29.573), Brescia (9.099) e Varese (6.241).