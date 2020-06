I decessi nelle case di riposo Sospetto Covid nel 16,5% dei casi

Sono numeri che vanno moltiplicati, moltiplicando il dramma. Ma il dato, anche se parziale, è comunque importante: in 24 Rsa bergamasche censite dall’Istituto superiore di sanità (nell’intera provincia sono 65, dunque il campione è rappresentativo di poco più di un terzo del totale), tra inizio febbraio e fine aprile sono morti 534 ospiti; di questi, «solo» 20 erano positivi al tampone per il Covid, mentre altri 334 presentavano sintomi simil-influenzali. Tradotto: è morto con sintomi simil-influenzali il 16,5% degli ospiti di quelle strutture, mentre la porzione di decessi ufficiali per Covid è dell’1% del totale dei residenti. Una prima considerazione, guardando alla voce dei lutti certificati per coronavirus, è che pare un numero significativamente basso: ed è basso perché i tamponi eseguiti nelle Rsa orobiche fino a quel momento (fine aprile) sarebbero stati pochi.

L’indagine dell’Iss, in collaborazione col Garante nazionale delle persone private della libertà, copre l’intera Italia; tra le province campione, solo Brescia (418) e Milano (375) hanno avuto più decessi di ospiti con sintomi simil-influenzali, ma a fronte di un numero ben maggiore di strutture censite (58 a Brescia, 63 a Milano). Tant’è che il 16,5% di mortalità con sintomi simil-influenzali registrato in terra orobica è il più alto rilevato dall’Iss: e nelle 15 province con più alto tasso di mortalità, sette sono lombarde (oltre a Bergamo, Brescia e Milano, ci sono anche Cremona, Lodi, Lecco e Sondrio).