Identità digitale, boom di richieste Lo sportello Spid sarà potenziato

L’innovazione digitale era partita quattro anni fa, ma è il 2020 l’anno boom dello Spid, il sistema pubblico di identità digitale di cui in questi giorni si stanno dotando tanti bergamaschi. Grazie a questo servizio è possibile, con una sola password, accedere online ai servizi di Inps, Inail, amministrazioni pubbliche e servizi fiscali. Dall’1 novembre lo Spid serve in via esclusiva per accedere al portale dell’Inps e ai servizi online, una novità che ha accelerato l’esigenza per i cittadini di ottenere queste credenziali digitali. Anche perchè l’emergenza sanitaria sta aumentando il numero e la richiesta di servizi online con accesso Spid: è il caso dei vari bonus governativi, compreso quello cashback per gli acquisti con Pos dall’1 dicembre. Non stupisce quindi l’aumento esponenziale di adesioni al servizio, passate dai 4 milioni di settembre 2019 agli attuali 11.