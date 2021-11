Il campione di ciclismo Nibali: «Forza Johnny Carera, sbrigati a recuperare»

Il campione di ciclismo Vincenzo Nibali scrive sui social un post di incoraggiamento per il manager di Sorisole ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano.

«Forza Johnny Carera, sbrigati a recuperare... ci attendono tante nuove sfide»: il campione di ciclismo Vincenzo Nibali rompe il silenzio a due giorni dalla notizia dell’incidente che ha coinvolto il suo manager Johnny Carera coinvolto in un terribile schianto contro un tir che viaggiava contromano sulla A4 nella tarda serata di venerdì scorso.

Mentre Carera, 56 anni, conosciutissimo e apprezzato procuratore di ciclisti e altri sportivi con l’agenzia «A&J All sports», sta lottando contro la morte al Niguarda di Milano, il campione dei tre Grandi Giri scrive un post d’incoraggiamento per il manager con cui ha vissuto tante battaglie su due ruote, rivelando il profondo legame di amicizia che li lega . «In questi due giorni ho fatto tanta fatica a metabolizzare e accettare ciò che è successo, in alcuni momenti sono rimasto nel silenzio assoluto. Ogni parola sembra superflua ma voglio soltanto dirti: forza Johnny Carera, sbrigati a recuperare … ci attendono tante nuove sfide».