Il cardiologo e i malati di Covid «Danni anche ad altri organi»

Non solo polmoniti. Nella fase due, quella dedicata alla ripartenza, c’è tempo anche per fare il punto su tutti gli altri sintomi dell’infezione da coronavirus, quelli che – in corsa – si è fatto fatica, almeno nelle primissime ore dell’emergenza, a ricondurre al Covid-19. E fra i sintomi accertati della malattia ci sono anche anomalie riscontrate nel sistema cardiovascolare dei pazienti. A fare chiarezza Alberto Cremonesi, 68 anni, responsabile della Cardiologia di Humanitas Gavazzeni e coordinatore del dipartimento cardiovascolare.

Quali sono i principali danni al sistema cardiovascolare che avete riscontrato nei pazienti covid?