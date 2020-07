Il Comune di Bergamo guarda al futuro Arriva un dirigente innovatore digitale

Da agosto in servizio due dirigenti a tempo determinato. Gori: «Attenzione al tema dei dati, fondamentali per prendere decisioni».

Un nuovo dirigente innovatore per costruire il futuro digitale del Comune di Bergamo. E magari scardinare le resistenze della pubblica amministrazione, non certo all’avanguardia quando si parla di innovazione. Ma oltre a questo settore centrale, soprattutto nel post coronavirus, Palafrizzoni integrerà l’organico anche con un nuovo dirigente al commercio, società partecipate e tributi. I bandi sono stati lanciati nei giorni scorsi e sono già arrivate le prime candidature valutate da una commissione tecnica. Il momento decisivo, però, sarà settimana prossima quando sono in programma i colloqui con il sindaco Giorgio Gori. I tempi sono ristretti, perché le due nuove figure dovranno entrare il servizio l’1 agosto. Con buona pace delle ferie estive, quest’anno un miraggio causa lockdown.

Le due assunzioni coprono, solo parzialmente, le uscite degli ultimi mesi. Gli ex dirigenti Diego Finazzi e Massimo Casanova sono andati in pensione, mentre Giovanni Cappelluzzo è stato «prestato» a Regione Lombardia. Le due new entry saranno entrambe a tempo determinato, come prevede il nuovo regolamento varato un anno fa: il 30% dell’organico dirigenziale infatti può essere assunto «a scadenza». Con il termine del lavoro fissato alla fine del mandato. Un paletto che porta i nuovi responsabili dei settori a mettersi in gioco per dimostrare il proprio valore senza «paracadute».