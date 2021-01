Il dossier su Bergamo «Il virus sotto controllo»

Il dossier è snello, ma in quelle sei pagine, fitte di grafici e tabelle, ci sono tutte le voci principali della peculiarità bergamasca. È il monitoraggio che l’Ats ha prodotto nell’ambito del dialogo istituzionale per attenuare le misure di contenimento per Bergamo. Quel documento ora sarà valutato dalla cabina di regìa nazionale, in una partita che corre parallela a quella di Regione Lombardia, che a sua volta ha redatto un proprio report per chiedere di «scolorare» l’ordinanza che la pone in zona rossa.

L’Ats di Bergamo, con dati consolidati al 16 gennaio, parte fotografando l’incidenza, cioè il numero dei contagi cumulati in una settimana rispetto alla popolazione, «uno degli indicatori fondamentali nella valutazione dell’impatto epidemico»: dall’11 al 17 gennaio (per la sola giornata del 17, il dato è stimato), la provincia di Bergamo ha registrato 54 nuovi casi ogni 100 mila abitanti, in discesa rispetto ai 60 del 4-10 gennaio; viceversa, a livello nazionale, secondo le più recenti stime della Fondazione Gimbe, l’incidenza è pari a 370 nuovi contagi per 100 mila abitanti, quasi sette volte quello di Bergamo. «La variabilità dei tamponi processati nel tempo influenza il numero assoluto dei casi incidenti evidenziati.