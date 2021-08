Il farmaco per i cavalli contro il Covid? Chiesto anche da 2 medici, ma è veleno

Sono almeno 6 i casi noti in Bergamasca di medici o di semplici cittadini che hanno contattato le farmacie della nostra provincia chiedendo la disponibilità di preparare un farmaco a base di ivermectina per sé o per i loro pazienti per la cura del Covid-19. Il medicinale, utilizzato in Italia e in Europa principalmente come antiparassitario sugli animali di grossa taglia, non può in alcun modo essere somministrato all’uomo come terapia domiciliare per i sintomi da coronavirus, come ha ricordato nei giorni scorsi anche la Food and Drugs Administration (Fda), l’ente di controllo sanitario americano. La Fda ha persino promosso una campagna social via Twitter con lo slogan «Non siete cavalli. Non siete mucche. Seriamente, a tutti: smettetela», dopo il preoccupante ritorno d’attualità della propaganda dei sostenitori anti vaccino sull’efficacia di questo farmaco.