Il mercato del lunedì è tornato al completo Ripartenza con pochi clienti: «Disorientati»

Il mercato del lunedì (sdoppiato da qualche mese tra via Spino e piazzale Alpini) è tornato ieri al gran completo. La zona arancione ha dato di nuovo la possibilità agli ambulanti di presentarsi senza le defezioni imposte dalle rigide misure della zona rossa, che settimana scorsa avevano costretto a casa i banchi non alimentari. Il balletto delle aperture sta però disorientando il pubblico: ieri infatti, nonostante la bella giornata, giravano pochi clienti. «La gente è confusa – lamenta Giulio Zambelli, presidente provinciale dell’Associazione nazionale venditori ambulanti di Confesercenti – e i commercianti ormai non sanno più se comprare o meno la merce. Va bene riprendere a lavorare, ma servirebbe un programma chiaro, almeno per organizzarci».