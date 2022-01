«Il mio orecchino ? Un impianto cocleare: credetemi, è molto più bello di una perla»

Dentro una ferita non c’è solo dolore: per chi è capace di guardare è un’apertura che rivela un miliardo di stelle, un intero universo di possibilità da cui può partire un cammino di rinascita. Elisa Rossoni di Mozzanica lo dice con un’opera d’arte, «Travma/nous» (dal greco ferita-intelletto), che l’anno scorso ha presentato come lavoro di tesi alla fine del suo percorso triennale di studi all’Accademia di Belle Arti Carrara di Bergamo e racconta molto di lei. La ferita per Elisa, nata con una sordità profonda bilaterale, è quella dell’intervento che le ha permesso di sentire grazie a un impianto cocleare. «Il primo - racconta - mi è stato applicato all’orecchio sinistro quando avevo due anni. Da quel momento grazie all’aiuto di logopediste bravissime ho potuto recuperare il ritardo nella percezione dei suoni e nella parola. Fin da allora è stata fondamentale la presenza di Alessandro, mio fratello gemello, che mi parlava continuamente aiutandomi così a velocizzare il processo di apprendimento della lingua».

La ragazza con l’impianto cocleare - autoritratto