«Il mio risveglio da sogno a Palermo» Ettore ce l’ha fatta, curato in Sicilia

Lo ripete una, due, dieci volte in un minuto: «Ce l’ho fatta, avete visto? Ce l’ho fatta, ce l’ho fatta». È come un mantra, un’esultazione che Ettore non scandisce, urla. Urla dalla sua stanza nell’ospedale di Palermo, in mano non ha il cellulare, rimasto a casa, ma il telefono del reparto.