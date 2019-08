«Il notaio? Meglio fare la pasticciera Un cuore dolce sotto la Torre Eiffel»

Da Bergamo a Parigi, la storia di Francesca Coppola Bottazzi, della nota famiglia di professionisti. Da otto anni vive a Parigi, n el 2016 ha aperto «Notre Pâtisserie», un riferimento per il quartiere: «Fare dolci dà gioia».

Ai codici e codicilli ha preferito la sac à poche. Non a caso, già dalle elementari, era sempre lei che preparava le torte per le feste. Il cognome non mente – Coppola Bottazzi, stimata famiglia di notai bergamaschi (con una punta di sangue partenopeo nelle vene) – ma Francesca, sorella di mezzo tra Paolo e Giulia, ha imboccato un’altra strada, che porta a Parigi e profuma di dolcezza.