Il nuovo medico lascia dopo 8 mesi Tre paesi rimangono senza dottore

«Siamo preoccupati. Ora siamo senza medico di base, in un periodo difficile come questo, soprattutto per gli anziani. L’auspicio è che Ats, come promesso, si attivi per trovare al più presto un sostituto».

Così il sindaco di Strozza Riccardo Cornali, che si fa interprete dei suoi colleghi di Bedulita e Capizzone, e soprattutto dei suoi concittadini.