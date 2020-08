Il paese di Albano col fiato sospeso Il 17enne è ancora grave, ma migliora

In queste ore il ragazzo è sotto stretto monitoraggio del personale medico. Rimane in pericolo di vita se pur stazionario. È stato sottoposto a una Tac e il quadro clinico è ancora piuttosto critico.

Ad Albano però c’è chi spera. E si aggrappa a ogni minimo segnale positivo. A partire naturalmente dai famigliari che si trovano in isolamento così come quanti sono venuti in contatto con il giovane nei giorni scorsi. «Nelle ultime ore nostro figlio ha iniziato a rispondere alle cure ed è in netto miglioramento - racconta il papà, 57 anni originario di Rovetta - . Oggi abbiamo speranze, la strada intrapresa è quella giusta -. Ci hanno detto che sta rispondendo alle cure, anche se non è ancora fuori pericolo».

Una vicenda dura ha riportato il Comune a pochi chilometri da Bergamo ai tempi più bui della pandemia, ma soprattutto, nel giro di poche ore, ha sconvolto la famiglia del giovane: «Mio figlio ha cominciato a stare male lunedì. Aveva 38.5 di febbre e disturbi intestinali. Ha preso la tachipirina ma poi continuavano a mancargli le forze e i sintomi non passavano così abbiamo chiamato la Croce Rossa. Lunedì è stato ricoverato in Pediatria a Seriate, poi verso le 2 di notte la situazione è peggiorata e l’hanno trasferito in Rianimazione. Ma continuava a peggiorare così mercoledì l’hanno trasferito in Terapia intensiva al Policlinico di Milano». Il giorno peggiore è stato questo. Perché oltre al repentino peggioramento del giovane, la sua famiglia è stata segnata anche da un lutto, quello del nonno materna del ragazzo che si è spento in una casa di riposo della provincia per patologie non legate al Covid.