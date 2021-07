Il Sebino ha sete: persi 80 centimetri in un mese, ma le riserve tengono

Tecnicamente si chiama «portata di magra ordinaria», quella che si osserva in questi giorni dai ponti che scavalcano i fiumi o dagli argini, ma i corsi d’acqua svuotati sono «l’anticamera di una situazione di criticità idrica» per tutto il bacino del Po (compresi quindi l’Oglio e l’Adda con i suoi affluenti Brembo e Serio) dove in alcune zone non piove da quasi due mesi. Le portate del principale corso d’acqua italiano sono dimezzate rispetto a un anno fa e si pongono ai livelli del periodo centrale di agosto. A registrarlo è l’osservatorio Anbi (Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue) sulle scorte idriche. Inevitabili le ricadute negative sui laghi, i cui livelli sono in discesa pur con differenze evidenti: Maggiore e Garda restano abbondantemente sopra la media del periodo, mentre Sebino e Lario sono in affanno. In particolare il lago d’Iseo è «assai lontano – registra lo stesso osservatorio – dal riempimento registrato l’anno scorso». «È l’evidente dimostrazione di come, a fronte dei cambiamenti climatici – evidenzia Francesco Vincenzi, neo confermato presidente dell’Anbi – sia necessario aumentare la raccolta delle acque di pioggia attraverso nuovi bacini, nonché l’ottimizzazione di quelli esistenti». Sono diversi i progetti sponsorizzati da Regione Lombardia su cui si sta ragionando anche in provincia di Bergamo, utili in futuro a contrastare i repentini cambiamenti di altezza del Sebino.