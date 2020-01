Il taglio degli alberi finisce in Procura

Per ora c’è solo un atto esplorativo, senza ipotesi di reato, ma il caso del taglio di 11 dei 14 alberi in piazza Dante continua a far discutere.

«Lasciatemi vivere» recita il cartello appeso ai tronchi delle piante di piazza Dante. In effetti la vicenda delle piante sembra destinata a ramificare dalla piazza fino agli uffici della Procura. Sul previsto taglio di 11 dei 14 alberi che coronano la piazza la Procura ha infatti aperto un fascicolo modello 45, cioè al momento senza ipotesi di reato. Non è escluso che l’eventuale contestazione possa essere formalizzata nei prossimi giorni in un fascicolo contenente una notizia di reato vero e propria, ma per ora l’atto è una sorta di primo passo introduttivo, in attesa di verificare se ed eventualmente in quali termini possa essere aperta un’inchiesta.