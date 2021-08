Il Tar dice no a Ryanair, dal 15 agosto posti vicini gratis a bimbi e disabili

Primo round a Ryanair, secondo all’Enac: dal 15 agosto scatta a bordo degli aerei l’assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e accompagnatori. Per chi non si adeguerà sono previste sanzioni da 10 mila a 50 mila euro. Il Tar del Lazio ha respinto la nuova richiesta di Ryanair, datata 5 agosto, con cui il vettore irlandese ha chiesto di posticipare all’8 settembre il termine per adeguarsi al provvedimento di urgenza adottato dall’Ente nazionale aviazione civile a tutela delle categorie di passeggeri più fragili. Un provvedimento che sarebbe dovuto entrare in vigore martedì 27 luglio, ma gli irlandesi volanti hanno fatto ricorso al Tar del Lazio che «inaudita altera parte», cioè in assenza di contraddittorio, l’ha accolto giudicando non sufficienti i 10 giorni concessi da Enac per l’adeguamento dei sistemi informatici. La sua applicazione è stata così procrastinata al 15 agosto.