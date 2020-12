«Il vaccino Pfizer efficace anche con la variante inglese»

A pochi giorni dal Natale, il regalo più atteso. Con il via libera dell’Ema al vaccino Pfizer-Biontech – efficacia dichiarata pari al 95% - l’Europa può iniziare le vaccinazioni contro il Covid-19. E neanche la variante inglese del virus, quella che ha portato a isolare i sudditi di sua maestà dal resto del mondo, sembra poter rovinare la festa.

A detta degli esperti, almeno: «No, non la rovina – assicura Sergio Abrignani, immunologo –. Da quel che sappiamo fino ad ora, i vaccini attualmente in produzione inducono la formazione di anticorpi in grado di neutralizzare anche la variante inglese». Abrignani, una vita trascorsa a studiare il virus dell’Epatite C, è ordinario di Patologia generale all’Università degli studi di Milano e direttore scientifico dell’Istituto nazionale genetica molecolare «Romeo ed Enrica Invernizzi».