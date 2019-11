Il vescovo alla Messa di Ognissanti «La memoria aiuta a ricordare il bene»

Venerdì 1 novembre monsignor Beschi ha presieduto la celebrazione per i defunti al Monumentale: «Qui abita chi ci è stato caro». L’invito a percorre la via delle beatitudini: «Il nostro destino è la luce». Al Mausoleo commemorati i Caduti.

La chiesa di Ognissanti, nel cimitero monumentale, era gremita nel pomeriggio di venerdì 1 novembre per la Messa di suffragio per tutti i defunti presieduta dal vescovo. monsignor Francesco Beschi. Per questi giorni della memoria, della preghiera, della visita alle tombe dei propri cari il vescovo ha invitato nell’omelia a soffermarsi sul senso della memoria e della capacità della fede di illuminarla.