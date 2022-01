Il vulcano esplode a Tonga e l’onda d’urto rimbalza fin qui

La recente eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai in pieno Oceano Pacifico meridionale (ore 5 del mattino del 15 gennaio), ha provocato danni ingenti dovuti principalmente alle onde anomale generate dallo tsunami che si è formato a seguito dell’evento.

Si è trattato di un’eruzione molto violenta, addirittura immortalata dai satelliti meteorologici in orbita sopra la terra, dove si vede un’enorme nube emergere dalle acque. Le onde anomale hanno rapidamente attraversato la superficie marina infrangendosi contro le coste degli Stati Uniti, l’America meridionale, così come quelle del Giappone, delle più vicine isole oceaniche di Tonga e della Nuova Zelanda. L’evento non ha solo provocato uno tsunami, ma pure un’onda d’urto così potente da essere in grado di attraversare l’intero globo in poco tempo e, soprattutto, da essere registrata da tutte le stazione meteorologiche presenti sul territorio europeo e quindi anche italiano.