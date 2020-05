Impresa del maratoneta Thomas Capponi «L’abbraccio di corsa per la terra ferita»

«Il mio sarà un tentativo, estremo sotto tanti punti di vista: l’obiettivo è lanciare un messaggio, e dare una mano a chi ne ha bisogno». Parola di Thomas Capponi, anni 37, da Verdello, per cui il calendario, da stamane (lunedì 25 maggio) dice meno cinque: sono i giorni che lo dividono dal via della sua corsa in solitaria denominata «l’abbraccio di Bergamo», 220 chilometri con arrivo e partenza dal cuore della città, rispettando il più possibile i confini naturali della nostra provincia. La speranza è quella di completarla, inconvenienti permettendo, in una trentina di ore. La certezza è che alla sua cavalcata ci sarà abbinata un’iniziativa benefica: «Sia io sia il mio club, i Runners Bergamo, devolveremo in beneficenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII una somma per ogni chilometro percorso – spiega il più ultramaratonetico dei bancari (segue il business development per Ubi Banca) –. Chiunque, volendo, può aiutarci a sostenere questa causa».

Il tracciato del percorso di Capponi di 220 chilometri da percorrere in trenta ore