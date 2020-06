In Bergamasca 177 infermieri di famiglia «Preziosi se ci sarà una seconda ondata»

Una richiesta nel frattempo diventata una cicatrice. Qualche segnale d’apertura s’intravede, però, nel decreto Rilancio: a partire dall’introduzione di una nuova figura, quella dell’infermiere di famiglia, a supporto dei pazienti covid e non solo.

Nella Bergamasca ne dovrebbero arrivare 177, secondo un rapporto di un infermiere ogni 6.000 abitanti, suppergiù: stando alle prime informazioni sembra che i nuovi infermieri verranno arruolati in qualità di lavoratori autonomi fino a fine anno e poi assunti a tempo indeterminato a partire dal 2021. «Finalmente ci siamo – dice il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Bergamo Gianluca Solitro -. Si tratta effettivamente di una figura nuova, la cui attivazione stiamo sollecitando da tempo, da ben prima dell’emergenza coronavirus. Basti pensare che la sua introduzione era già prevista dalla legge regionale sulla riforma del sistema sociosanitario, la legge 23 del 2015: peccato che non sia mai stata applicata. Eppure di professionisti pronti e formati ce ne sono già, anche sul nostro territorio: molti colleghi hanno infatti conseguito il master in Infermieristica di famiglia». La nuova figura, a sentire l’Ordine, dovrebbe fare da punto di riferimento per le richieste del territorio: non tanto richieste di cura, però, quanto di assistenza.