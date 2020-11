In casa un centro estetico abusivo Donna denunciata, multa di 50mila euro

Gazzaniga. Sanzionata anche la cliente per non aver rispettato le restrizioni anti-Covid.

Una casa adibita a centro estetico abusivo, è stata scoperta dopo un blitz nella mattinata di venerdì 13 novembre da parte degli agenti del Corpo di Polizia Locale Unione insieme sul Serio a Gazzaniga.

L’attività è stata trovata priva di ogni requisito professionale e sanitario . Il sospetto via vai quotidiano dall’abitazione della donna ha insospettito gli agenti che si potesse svolgere un’attività imprenditoriale non dichiarata. Fermato uno dei clienti che stava uscendo dalla porta, gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento della donna, trovando un’intera stanza adibita a “centro estetico”, con tanto di lettino e strumenti per il rifacimento delle ciglia.