In fiamme un pullman della Sab, Vigili del fuoco in azione ad Albino - Foto

I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme del mezzo, un autobus della Sab, che era parcheggiato alla stazione.

Il fuoco e il fumo ha fatto scattare l’allarme e fortunatamente sul bus non c’era nessuno: quindi non si segnalano feriti. Immediati i soccorsi, i pompieri con quattro squadre arrivate da Gazzaniga, Clusone e Bergamo, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dove sono parcheggiati altri mezzi della Sab. Subito i mezzi parcheggiati nelle vicinanze del pullman in fiamme sono stati spostati per sicurezza, da una prima ricostruzione pare che l’incendio sia scattato dal vano motore che ha preso fuoco.