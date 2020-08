In gita con gli amici, scivola nel Brembo Muore annegato 12enne di Ponte San Pietro

Tutto si è consumato in pochi minuti, per una fatalità, un incidente. Dopo le 16 di martedì 11 agosto Richmond Amoa Manu, 12enne residente con la sua famiglia di origini ghanesi a Ponte San Pietro, sarebbe scivolato in una «buca» d’acqua profonda 4 metri circa che il fiume Brembo forma all’altezza della Roncola di Treviolo.

Il giovane era con un gruppo di amici, tutti della zona di Bonate e Ponte San Pietro: erano in bicicletta quando sono scesi lungo la riva del fiume, a Bonate Sotto, all’altezza del cavalcavia dell’asse interurbano. Hanno lasciato le biciclette e a piedi hanno attraversato il fiume, in questo periodo con poca acqua. Dall’altro lato del fiume, hanno raggiunto però una buca di acqua profonda circa 4 metri. Dalle prime informazioni pare che Richmond sia scivolato, cadendo dentro la buca. Quando il gruppo ha visto che il ragazzo non riemergeva, subito è scattato l’allarme e alcuni amici si sono tuffati per soccorrerlo, ma l’acqua torbida non ha aiutato.