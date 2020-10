In Lombardia contagi record e 51 morti Bergamo in aiuto aumenta i posti letto

La soglia dei 5 mila positivi in Lombardia è lì a un passo, sfiorata per il secondo giorno consecutivo (ieri +4.956, erano +4.916 venerdì) e, nonostante il minor numero di tamponi processati (+32.749, il giorno prima +36.963), il rapporto tra test giornalieri e positivi ha raggiunto il 15,1%, nuovo record in questa seconda ondata del Covid (il 13,2% accertato venerdì era il tasso più alto). I dati delle Terapie intensive continuano a impennarsi con altri 29 pazienti (+28 il giorno precedente, 213 ricoverati) e 140 nuovi pazienti in 24 ore nei reparti di degenza ordinari (totale 2.153).