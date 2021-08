«In Lombardia la quarta ondata rallenta». L’epidemiologo: vaccinare i 50enni e 60enni

«L’espressione corretta è rallentamento della crescita in Lombardia. La quarta ondata si sta livellando e potrebbe esaurirsi, con l’indice di contagio in calo. I prossimi giorni saranno decisivi per la conferma del trend e si potrebbe raggiungere il picco di contagi entro Ferragosto». L’epidemiologo Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica all’Università Statale di Milano, invita a leggere con attenzione i dati del Covid in Lombardia degli ultimi 30 giorni, con una media giornaliera di 636 positivi nella prima settimana di agosto. «Bisogna ampliare il ragionamento all’ultimo mese – sottolinea –, altrimenti i dati non vengono interpretati in modo corretto».

Il rallentamento della crescita è quindi un dato consolidato?