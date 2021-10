In marcia verso il benessere: con la Lilt arriva il fitwalking per tutti

Una camminata adatta a tutti che ha effetti decisamente positivi sulla salute e la prevenzione. Fino al 30 giugno 2022 la sezione di Bergamo della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori organizza il fitwalking, camminata a ritmo sostenuto ideata dai gemelli marciatori Giorgio e Maurizio Damilano . «Questa attività – spiega Lucia De Ponti, presidente della Lilt onlus di Bergamo – si aggiunge alle tante iniziative che proponiamo per diffondere la cultura dei corretti stili di vita: alimentazione sana, movimento, contrasto al fumo, partecipazione alle campagne di screening». Il fitwalking consente non solo di camminare secondo le regole di corretta postura, ma anche di socializzare e scoprire luoghi della Bergamasca. «Non si tratta di un gruppo di cammino comune - precisa Amalia Colombo, istruttrice di fitwalking e referente dell’iniziativa di Lilt Bergamo –, ma è un’attività di cammino veloce che, per certi versi, è simile alla marcia (riadattata e non competitiva) che ha effetti significativi sulla prevenzione, sul piano della perdita di peso, l’efficienza cardiovascolare, la mobilità».

«Le persone che imparano a camminare in questo modo – continua Colombo – oltre a fare un’attività di socializzazione, riacquistano un’efficienza fisica notevole. È adatta a tutti, anche a chi non ha mai praticato attività sportiva». Il fitwalking, alla guida di un’istruttrice abilitata, si svolge il lunedì dalle 18.15 alle 19.15 con ritrovo al centro sportivo Rabona di Mozzo, il mercoledì dalle 18.30 alle 20 con ritrovo in via Bellini a Bergamo (a Longuelo), il giovedì dalle 18.30 alle 19.30 con ritrovo in via M. Tabajani 4 a Bergamo e il venerdì dalle 18.15 alle 19.15 con ritrovo al centro sportivo Rabona di Mozzo . Sono richiesti abbigliamento sportivo e scarpe da running. Per l’iscrizione è necessario sottoscrivere la tessera Lilt e la tessera Runcard per il fitwalking (sul sito www.runcard.com ), oltre a presentare il certificato medico per l’attività ludico-motoria (non agonistico) valido per tutta la durata dell’attività. Per informazioni e adesioni: [email protected]